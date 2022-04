Teatro Carignano, debutta in prima nazionale Il Misantropo

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Debutta in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino, il 3 maggio alle 19,30 (con repliche fino al 22 maggio), Il Misantropo. E' stato il Teatro Stabile di Torino a chiedere al regista Leonardo Lidi di mettere in scena il capolavoro di Moliere in occasione del 400esimo anniversario della nascita del drammaturgo francese.

Lo spettacolo è interpretato da Christian La Rosa, Giuliana Vigogna, Orietta Notari, Francesca Mazza, Marta Malvestiti, Alfonso De Vreese, Riccardo Micheletti. Leonardo Lidi oltre alla regia cura anche l'adattamento del testo. Le scene e le luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Aurora Damanti e il suono di Dario Felli. Assistente alla regia Riccardo Micheletti, assistente drammaturgia Diego Pleuteri.

Questa nuova produzione dello Stabile di Torino - Teatro Nazionale si inscrive nel programma ufficiale delle celebrazioni internazionali dedicate a Molière. Il 6 e 7 maggio, in coincidenza con le recite dello spettacolo, si terrà il convegno internazionale "L'eredità di Molière: riscritture, traduzioni e rappresentazioni dal Grand Siècle all'età contemporanea" organizzato dal Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell'Università di Torino. (ANSA).