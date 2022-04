I Sei personaggi per indagare il teatro d'oggi

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Questo applaudito ''Six personnages en quete d'auteur'' nell'adattamento e allestimento firmato da Emmanuel Demarcy-Mota per il Theatre del la Ville parigino e proposto dal Teatro di Toscana alla Pergola, nel segno della collaborazione pluriennale delle due istituzioni, è la riprova che il teatro, come si è sempre detto, è lo specchio della società e quella del nostro tempo e sempre più legata all'apparire, allo spettacolo, che ai contenuti e alla riflessione.

Il regista francese ha così puntato molto sull'azione, sulle interazioni dei vari personaggi, sulla vita di palcoscenico con controscene anche comiche di attrezzisti e tecnici, sul gioco tra la finzione e la realtà del fare teatro e del teatro nel teatro, creando, e va sottolineato, un lavoro di sicuro effetto, di bella qualità, anche per il livello di tutti gli interpreti, ma, sforbiciando e riscrivendo, molto alleggerito rispetto all'originale, di cui l'anno scorso si sono celebrati i 100 anni. (ANSA).