Hotel Blanco di Ribatto, successo alla Tosse

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Applausi ieri sera al Teatro della Tosse per la prima di 'Hotel Blanco', scritto, diretto e interpretato da Edoardo Ribatto affiancato in scena da Sarah Pesca. Uno spettacolo ricco di humour e di poesia che mescola dramma e commedia con misura in un susseguirsi di intelligenti trovate. Lo spunto iniziale è la pandemia che imperversa da ben nove anni (si immagina l'azione nel novembre del 2029): il protagonista, un ex attore ed ex scrittore fallito, decide di suicidarsi e per non morire da solo assolda una prostituta sul web e la incontra in un hotel (quello del titolo) ormai abbandonato.

L'avvio dunque è cupo, ma l'incontro fra i due porta a una trasformazione graduale della situazione fino al lieto fine e alla decisione di una fuga insieme verso una vita differente e nuova. Il testo, molto bello, mescola espressioni poetiche a linguaggi più crudi, il gioco della svestizione regala momenti di ilarità, l'irrompere nella stanza di un uccello che faticosamente cerca una via d'uscita offre un'improvvisa pausa di riflessione e di stupore interrompendo per sempre il tentativo di suicidio. Un concatenarsi di eventi, insomma, che Ribatto padroneggia con intelligenza e interpreta magnificamente insieme a Sarah Pesca, simpatica e bravissima nel restituire un personaggio ricco di verve che si lascia gradualmente conquistare e scoprire dal suo 'cliente-innamorato'. Unico appunto, il finale un po' troppo ritardato con le luci che si spengono e si riaccendono più volte quando il pubblico ha la sensazione che ormai tutto sia concluso. Repliche fino a domenica. (ANSA).