Weekend a teatro tra Haddon, Moliere e Patroni Griffi

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Dalle pagine del best seller di Mark Haddon, "Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte'' secondo Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, a Milano, e la prima volta in Italia per "Le verità di Bakersfield" del pluripremiato Stephen Sachs, a Genova con Marina Massironi e Giovanni Franzoni diretti da Veronica Cruciani. E poi ancora, Marisa Laurito a Roma nel ruolo che fu di Pupella Maggio in "Persone naturali e strafottenti", l'opera più controversa e fra quelle di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi., per la regia di Giancarlo Nicoletti. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che conta anche il ritonro in palcoscenico per Geppi Cucciari, a Genova con "Perfetta" l'ultimo monologo teatrale scritto dal drammaturgo e sceneggiatore Mattia Torre, scomparso tre anni fa. E il "Tartufo" che segna la prima volta a tu per tu con Moliere di Jean Bellorini, drammaturgo, regista e direttore del Théâtre National Populaire di Villeurbanne in Francia, in prima assoluta a Napoli con un cast tutto italiano.

(ANSA).