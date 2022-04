Teatro, Filippo Timi in 'Rewind' per Italy Bares

(ANSA) - MILANO, 15 APR - E' ispirato a Broadway Bares, il progetto americano del noto regista e coreografo Jerry Mitchell, in cui i ballerini danzano quasi completamente nudi, metafora della liberazione dai pregiudizi, il format Italy Bares, che torna a teatro con lo spettacolo Rewind il prossimo 12 maggio al Teatro Repower di Milano. La serata, che avrà come star Filippo Timi, sarà come sempre a sostegno di Anlaids In collaborazione con Compagnia della Rancia e con il supporto di Stage Entertainment, lo show riunirà sul palco 7 coreografi e oltre 80 tra i migliori performer insieme a Timi, che prenderà parte allo show con una performance. Sul palco anche Gaudiano (vincitore del Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte e protagonista del musical Una volta nella vita - Once).

"In Rewind, il nuovo spettacolo di Italy Bares, - anticipa il regista Giorgio Camandona - alla protagonista Rebecca accadrà di rivivere il suo passato mentre festeggia i suoi 35 anni. La sua storia ci porterà a rivivere i meravigliosi e colorati anni '80 e '90 fino ai giorni nostri, tutti legati dal filo rosso chiamato HIV".

La mattina del 12 maggio sarà dedicata solo alle scuole superiori che potranno assistere gratuitamente alla prova generale, come evento conclusivo del percorso formativo che Anlaids Lombardia ha attivato negli Istituti di Milano e provincia sin dallo scorso autunno.

All'esterno del Teatro Repower, inoltre, gli ospiti saranno accolti da "Together we can stop the virus", una mostra di 11 opere che si animano grazie alla Realtà Aumentata, scaricando un'App. (ANSA).