Scuola di danza, su RaiPlay i 'saranno famosi' sulle punte

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il successo sulle punte regalando emozioni al pubblico sulla scia dei grandi nomi della danza. E' il sogno dei giovani allievi italiani e stranieri che si preparano a un futuro di ballerini nella palestra di talenti del Teatro dell'Opera di Roma raccontato da 'Scuola di Danza - I ragazzi dell'Opera', docuserie in esclusiva su RaiPlay dal 21 aprile con i primi tre episodi. Dei 'saranno famosi' del balletto le 12 puntate in quattro appuntamenti settimanali descriveranno speranze, paure, sacrifici, amicizie e amori che prendono forma nella scuola prestigiosa della Fondazione capitolina.

"Siamo molto felici di raccontare la passione, il coraggio e i passi di danza di questi giovani che lasciano così presto le loro famiglie, le loro città, per approdare a Roma, guidati dal talento e dalla passione - sottolinea Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay e Digital -. Un ritratto colorato e denso di emozioni, una generazione che davvero siamo orgogliosi di ospitare su RaiPlay". Le telecamere puntano su un gruppo di allievi degli ultimi anni di corso, tra i 16 e i 20 anni, impegnati a preparare uno spettacolo che richiede allenamenti quotidiani e prove impegnative, con maestri severi ed esigenti.

Senza filtri i protagonisti raccontano la loro adolescenza e la loro vita, dentro e fuori dalla scuola. Finite le lezioni, i ragazzi escono insieme, alcuni sono amici, tra altri nasce l'amore; qualcuno vive con la famiglia, qualcun altro in collegio con i compagni; c'è chi lavora per potersi mantenere e chi si dedica al proprio canale YouTube per riuscire a raccontarsi. Ecco affiorare turbamenti e riflessioni dei giovani ballerini, accomunati dal percorso professionale ma messi alla prova anche per costruirsi una propria identità e trovare il proprio ruolo nel mondo della danza.

Oltre ai giovani protagonisti - sei ragazze e sette ragazzi -, un ruolo importante avranno le loro famiglie e i maestri della scuola di danza, diretta da Laura Comi. (ANSA).