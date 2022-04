Torino Fringe Festival, 10 anni di teatro off e creatività

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Compie 10 anni e riempie la città di spettacoli off di vari generi, dal teatro alla danza, concerti, parate, mostre, party, video giochi, aperitivi 'psicologici', performance acrobatiche, eventi speciali, il prossimo cartellone di Torino Fringe Festival, dal 7 al 29 maggio. In tutto oltre 200 repliche di artisti e compagnie internazionali intorno al tema di quest'anno, 'Extravaganza', presentati oggi dalla presidente Cecilia Bozzolini, all'ex cinema Maffei dove il festival aprirà il 7 maggio con il comico e autore teatrale Natalino Balasso. Il festival proseguirà in centro città e nelle periferie con progetti realizzati dagli artisti selezionati tra i 500 autori che hanno risposto alla call internazionale.

Tra gli appuntamenti Davide Olivieri, il 13 maggio al ToolBox con uno spettacolo extrasensoriale, la mostra 'California Love.

The Splendore Show', in collaborazione con il festival Graphic Days e Print Club, casa editrice indipendente californiana, lo spettacolo berlinese 'Wir Wollen Nie Nie Nie' il 17 maggio a Casa Teatro Ragazzi e Giovani. "Lavoriamo da un anno a questa edizione che vorremmo rappresentasse la ripartenza e un'iniezione di energia", dicePierpaolo Congiu.

Nato dieci anni fa sulla scia dei più importanti festival di teatro Off europei, come quello di Edimburgo il festival è riconosciuto da 'World Fringe', network mondiale che riunisce circa 250 festival off. (ANSA).