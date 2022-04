Da Jesus Christ Superstar a Dante, la Pasqua a teatro

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Dalla Passione cantata tempo di rock nel Jesus Christ Superstar con il mitico Ted Neeley nel ruolo di Gesù e Frankie Hi-Nrg in quello di Erode; al "Processo a Gesù" di Diego Fabbri, diretto e interpretato da Geppy Gleijeses, nel 40/o anniversario della scomparsa del drammaturgo, entrambi a Roma. E poi, a Foligno (PG), il "Dante fra le fiamme e le stelle", omaggio di Matthias Martelli al Sommo Poeta, l'uomo che, almeno in versi, riuscì a scendere fino agli inferi per risalire verso la luce il paradiso. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel lungo weekend di Pasqua, che porta in scena anche grandi messaggi di dialogo e solidarietà. Come "Aggiungi un posto a tavola", la commedia musicale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritta con Jaja Fiastri e con le musiche di Armando Trovajoli, che torna nella capitale con Gianluca Guidi ("per l'ultima volta", dice) nei panni di Don Silvestro. Ed "Exils Interiéur" del regista israeliano Amos Gitai, a Firenze, sul tema sui destini umani contemporanei e sulla possibilità di vivere insieme, con un cast polifonico (il lavoro è in italiano, ma anche in francese e in tedesco, con sottotitoli) e un inedito Pippo Delbono nel ruolo di Antonio Gramsci. (ANSA).