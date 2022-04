Con FuturoPresente, il teatro contemporaneo conquista la radio

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il teatro dell'oggi, e del domani, debutta su Rai Radio3 con FuturoPresente, rassegna di drammaturgia contemporanea al via il 24 aprile, per due mesi ogni domenica alle 22, con nove appuntamenti e nove testi presentati in anteprima in forma radiofonica di quello che sarà poi la messa in scena su un vero palcoscenico (già previsto, in alcuni casi, nella stagione in corso). "E' importante - spiega il direttore della rete, Andrea Montanari - che, nel momento in cui il teatro e il mondo della cultura in generale ripartono, Radio3 rivolga il proprio sguardo al settore meno agevole e forse un po' più rischioso, che è quello appunto della nuova drammaturgia. E magari prevedere anche a settembre uno spazio di incontro, qui da noi, per tutti i protagonisti coinvolti in quest'operazione". Curata da Antonio Audino e Laura Palmieri, nata in collaborazione con alcune tra le più importanti istituzioni teatrali che promuovono le nuove scritture per la scena nel nostro Paese, e in dialogo con il Premio Riccione, la più antica e prestigiosa manifestazione dedicata a nuovi testi per la scena, che ha fatto anche da capofila al Progetto Scritture nato nel 2020 e diretto da Lucia Calamaro, la rassegna parte con il testo green "Carbonio" di Pierlorenzo Pisano, produzione del Piccolo Teatro Milano già vincitore del Premio Riccione 2021, che ai microfoni di Radio3 sarà interpretato da Federica Fracassi, Mariano Pirrello e lo stesso Pisano. Navigando tra temi come le nuove tecnologie, i 30 anni dalla strage di Capaci, la storia che si intreccia al presente, l'isolamento forzato, la vita da migranti, si chiude il 19 giugno con "Uccellini", affresco familiare di Rosalinda Conti, sempre per il Piccolo, diretto da Lisa Ferlazzo Natoli e interpretato da Francesco Villano, Emiliano Masala e Petra Valentini. (ANSA).