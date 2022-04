Teatri pieni e cinema vuoti, le nuove abitudini

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Solo una manciata di stagioni fa nessuno ci avrebbe mai scommesso: in Italia il teatro batte il cinema. Basta dare uno sguardo, da nord a sud, dalle commedie ai grandi autori drammatici: a Spoleto e Napoli tutti in fila per vedere Il berretto a sonagli di Pirandello interpretato da Gabriele Lavia. A Torino sold out per Chiara Francini nei panni che furono di Franca Rame in "Coppia aperta quasi spalancata". A Roma il Sistina ha dovuto aggiungere nuove date a maggio per accontentare tutte le richieste per Rugantino con Serena Autieri e anche un testo nuovo, complesso, come M Il figlio del secolo che Massimo Popolizio ha tratto dal libro di Antonio Scurati, per un mese ha riempito l'Argentina di Roma in ogni ordine di palco.

E se pensate sia solo un fatto generazionale o di "qualità" del pubblico, allora avreste dovuto fare un giro davanti al Brancaccio qualche giorno fa, sempre nella capitale, quando era ancora in scena il musical "Tutti parlano di Jamie" e la folla di giovanissimi all'ingresso intasava il traffico. Si, gli stessi che tre anni fa avrebbero forse preferito una serata al multiplex.

Invece oggi il cinema langue come non fosse mai uscito veramente dalla pandemia facendo dell'Italia un caso pressoché unico al mondo. Cosa è successo? Per citare Lavia, potremmo dire che "il teatro è un'agorà", uno "specchio" e pertanto "è necessario all'uomo". Questo spiegherebbe tanta attenzione per gli spettacoli dal vivo "ritrovati".

Ma il cinema, dopo due anni di tutti chiusi in casa, è per ora rimasto schiacciato sotto il peso delle piattaforme di streaming. Il teatro invece resta un evento. vviene tutto lì, solo lì e solo per quella sera. (ANSA).