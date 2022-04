Sarah Jessica Parker positiva, a Broadway sospeso Plaza Suite

(ANSA) - NEW YORK, 08 APR - Dopo il marito Matthew Broderick anche Sarah Jessica Parker e' risultata positiva al Covid con il risultato che le rappresentazioni del loro "Plaza Suite" a Broadway sono state sospese.

Non e' stata data una data per la ripresa dello spettacolo.

Broderick era risultato positivo al tampone martedi', ma le recite erano andate avanti con al suo posto il suo vice, Michael McGrath.

La Parker e' l'ultima star di Broadway il cui contagio ha bloccato uno show: in sua compagnia sono Daniel Craig, protagonista di un attesissimo "Macbeth" con Ruth Nigga. Gli annunci coincidono con una ripresa dei casi nell'area metropolitana di New York dove la sottovariante Ba2 e' diventata dominante con ormai l'84% dei casi. (ANSA).