Ucraina-Russia in scena insieme per Jesus Christ Superstar

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Ucraina e Russia insieme, in palcoscenico, per cantare in una preghiera collettiva l'urgenza di una pace non più rinviabile. E' l'esibizione andata in scena tra gli applausi ieri sera al Sistina di Roma alla prima di Jesus Christ Superstar, il musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, con Ted Neeley protagonista, nella versione diretta da Massimo Romeo Piparo, che ha visto in scena la mezzo soprano ucraino Sofiia Chaika e il soprano russo Anna Koshkina.

Con le rispettive bandiere sulle spalle, unite da un comune sentimento di perdono, le due artiste sono scese dalla lunga scala della scenografia intonando "Could we start again, please? (Potremmo ricominciare daccapo, per favore?)", brano scritto da Webber e Rice nel 1970 e nel quale il riferimento è agli Apostoli e a Maria Maddalena, ormai consapevoli che tutto sta tragicamente volgendo al termine. Davanti alla figura mitica di Gesù, ferita da 39 frustate inferte da Pilato a tempo di musica, le immagini di martiri come monito di ogni tragedia, antica o contemporanea. Lo spettacolo, in lingua originale e con orchestra dal vivo, prodotto da PeepArrow Entertainment, ha più volte dato spazio alla tragedia della guerra ora alle porte dell'Europa attualizzando molti quadri significativi e riportando così ai nostri giorni il proprio messaggio universale di speranza, dialogo e spiritualità, in un ideale incontro tra Ucraina, Russia e Usa. Accanto a Neeley, il celebre Gesù dello storico film del '73, anche Frankie hi-nrg mc, al suo esordio nel ruolo di Erode, per la prima volta in versione hip hop, e Feysal Bonciani-Giuda. Sofiia Chaika e Anna Koshkina vestono invece i panni di Maria Maddalena. Dopo Roma, dove rimarrà fino a Pasqua, Jesus Christ Superstar sarà a Firenze, Bari, Bassano del Grappa, Genova, Torino, Reggio Emilia, Bologna. (ANSA).