A Firenze Gitai porta in scena Exils intérieurs

(ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Va in scena, in esclusiva al Teatro della Pergola di Firenze, Exils intérieurs dell'artista e regista internazionale Amos Gitai, prodotto dal Théâtre de La Ville di Parigi in associazione con Agav Films. Lo spettacolo è in programma il 13 e 14 aprile. Exils intérieurs è un dialogo immaginario sul tema della posizione dell'artista (quando si trova) di fronte all'oppressione. In scena, in maniera polifonica e nelle lingue originali (il lavoro è in italiano, ma anche in francese e in tedesco, con sottotitoli), brani di lettere di Thomas Mann, Rosa Luxembourg, Albert Camus, Antonio Gramsci, Else Lasker-Schüler.

Gitai ha inserito anche un brano dell'epistolario tra Herman Hesse e Thomas Mann: "Hesse - ha spiegato il regista - consiglia a Mann di tenersi ai margini della politica, ma lui fa esattamente il contrario, va a Bonn e fa un discorso contro il razzismo e contro l'antisemitismo. I nazisti gli tolgono tutto, e lui emigra in America, ma resta coerente con sé stesso. Non rinuncia a dire la verità".

Exils intérieurs risponde a domande su quali conseguenze possano esserci per la vita e il lavoro di un artista quando prende posizione contro un regime autoritario, combinando brani musicali, proiezioni dei film di Amos Gitai come Berlin-Jerusalem, Kippour, Lullaby To My Father, Promised Land, Tsili, e le letture a cura di Natalie Dessay, Pippo Delbono, Jerome Kircher, Markus Gertken, Hans-Peter Cloos, Talia Di Vries. (ANSA).