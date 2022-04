Benvenuti, Accorsi e Finocchiaro in scena nel weekend

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Da Stefano Accorsi, fra amicizia e tifo calcistico, in "Azul. Gioia, furia, fede y eterno amor" di Daniele Finzi Pasca, a Firenze, a Marco Paolini e il suo "Sani! Teatro fra parentesi", a Roma. E poi Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco protagonisti a Torino de "Il filo di mezzogiorno", con cui Mario Martone affronta il mondo di Goliarda Sapienza (1924 - 1996), l'autrice de "L'arte de la gioia", tanto ignorata in vita quanto oggi celebrata tra le più interessanti scrittrici italiane. Sono alcuni dei protagonisti in scena nel prossimo weekend teatrale, che conta anche il ritorno di Alessandro Benvenuti, a Siena, in uno dei suoi pià celebri spettacoli, 35 anni dopo: "Benvenuti in casa Gori". E ancora, Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta a Novara con "La parrucca" di Natalia Ginzburg; fino a Paola Gassman e Ugo Pagliai protagonisti a Palermo di "Romeo e Giulietta. Una canzone d'amore", versione targata Babilonia Teatri del più celebre dramma shakespeariano. (ANSA).