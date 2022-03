Weekend a teatro tra Guanciale, Rubini e Gullotta

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Dal ritorno in palcoscenico di Lino Guanciale, a Milano nello "Zoo" di Sergio Blanco mentre in tv spopola nella fiction "Noi"; al delitto perfetto secondo Friedrich Dürrenmatt per Renato Carpentieri che a Napoli dirige e intepreta "Il complice". Fino al "dramma" di una "Ristrutturazione ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini", a Roma. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche Leo Gullotta in "Bartleby lo scrivano" di Francesco Niccolini, liberamente ispirato al racconto di Herman Melville, ancora nella capitale con la regia di Emanuele Gamba; e il "Misericordia" di Emma Dante a Palermo. (ANSA).