Dal mito greco ai profughi, a Milano 'Apatridas'

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Arriverà dal Brasile con 'Apátridas', uno spettacolo che prende spunto dal mito greco per riflettere sui flussi migratori e la devastazione dei territori, la Companhia Nova de Teatro, in scena il 30 e 31 marzo al No'hma di Milano, per la XIII edizione del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro".

La piece si immerge nella psiche di personaggi mitici dell'antichità spostandoli in zone di conflitto e in luoghi di passaggio, in modo da renderli testimoni delle voci dei rifugiati e degli apolidi costretti a viaggiare verso l'ignoto nel tentativo di cambiare il corso della loro vita. Per il regista Lenerson Polonini, i protagonisti Cassandra, Ecuba, Prometeo ed Ercole, presentano rapporti di potere, discordia, odio e ingiustizia, che aprono a crudeli vendette e tragici destini. Apátridas, come sottolinea Carina Casuscelli, che cura la drammaturgia dello spettacolo, più che offrire risposte sulle nostre crisi, vuole invitare il pubblico a riflettere sul nostro tempo, aprire spazi di dialogo sulla crisi soprattutto umana e non solo economica e globale.

In Apátridas, lo spazio scenico sarà arricchito dalle videoproiezioni di Armando Lima e dalle note del musicista sperimentale Wilson Sukorski.

"Lo Spazio Teatro No'hma - dice Livia Pomodoro - si pone sempre come luogo di incontro, confronto su temi di attualità e momento di evoluzione culturale, un vero teatro del futuro e un'esperienza estesa a tutti".

L'ingresso al No'hma è come sempre gratuito e su prenotazione e lo spettacolo è trasmesso in diretta streaming. (ANSA).