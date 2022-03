Teatro: Officine San Carlo, nasce fabbrica della creatività

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAR - Nasce Officine San Carlo, una fabbrica urbana della creatività affacciata sul mare del porto industriale di Vigliena, polo formativo e produttivo del Teatro di San Carlo a Napoli Est. Comprende laboratori artistici, opere e installazioni. Tutto è partito dal progetto "La fabbrica urbana della creatività: il San Carlo a Vigliena" vincitore dell'avviso pubblico 'Creative Living Lab - 3 edizione" - Costruire spazi di prossimità' , promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura.

Sede sono gli stabilimenti ex Cirio (San Giovanni a Teduccio) la cui gestione era stata conferita nel 2007 (da Autorità Portuale, Demanio, Comune e Regione) al Teatro per i suoi laboratori di Scenografia e Falegnameria del San Carlo. Oggi Scrittura creativa, Musica e spettacolo, Fotografia, Produzione audiovisiva, Teatro, Content Creator, Scenografia, Interpretazione Musicale Orchestrale, Canzone Classica Napoletana sono i vari settori delle 'Officine'. Il team di progetto è costituito da figure professionali che hanno già operato nel settore della rigenerazione urbana oltre che in contesti di forte impatto sociale. "La rete e la connessione con il territorio sono le prerogative di questo progetto che prevede partecipazione e inclusione sociale per realizzare un'efficace azione di discontinuità e combattere la povertà educativa attraverso gli strumenti offerti dall'arte - ha detto il sovrintendente Stéphane Lissner accanto alla direttrice Emmanuela Spedaliere - È per questo che il San Carlo intende attivare una rete di partnership sul territorio, in grado di amplificare e ramificare la portata del progetto Vigliena". "Un progetto singolare che unisce l'istituzione culturale più importante della nostra città con le nostre periferie all'insegna della rigenerazione urbana basata sulla creatività in cui credo moltissimo - dice il sindaco e presidente della Fondazione San Carlo Gaetano Manfredi - Un segnale concreto del lavoro che stiamo facendo e che vogliamo fortemente potenziare per utilizzare la cultura come grande strumento di trasformazione urbana, di riscatto scale e di riequilibrio della città". (ANSA).