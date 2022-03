Weekend "letterario" a teatro tra Dini, F e Cristicchi

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dal "Ghiaccio (Frozen)" dell'anima di Byron Lavery che Filippo Dini porta per la prima volta in Italia, a Torino, con Mariangela Granelli e Lucia Masino, ai "Libri da ardere" di Amélie Nothomb, a Milano, per Cristina Crippa ed Elio De Capitani con quella città dell'est quasi profeticamente sotto le bombe.

E' un weekend molto letterario quello in scena a teatro questa settimana, con anche "Storia di un'amicizia" dal pluripremiato "L'amica geniale" di Elena Ferrante (Ed. E/O), che a Bologna insieme alla favola "Sylvie e Bruno" celebra i trent'anni di lavoro della compagnia Fanny & Alexander. E poi ancora, a Napoli, i "Padri e figli" che Fausto Malcovati e Fausto Russo Alesi hanno tratto dal romanzo dello scrittore russo Ivan Turgenev; o il "Paradiso. Dalle tenebre alla luce" di Simone Cristicchi, a Roma, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

A Genova, invece, Elisabetta Pozzi e Davide Livermore omaggiano una delle più grandi dive dell'800 con "Lady Macbeth - Suite per Adelaide Ristori"; e a Milano Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina sono i protagonisti della rilettura audace e contemporanea di "Zio Vanja" di Cechov firmata da Roberto Valerio . (ANSA).