Ex Bolshoi Jacopo Tissi balla a Gala Milano per Ucraina

Ci sarà anche Jacopo Tissi, il primo ballerino del Bolshoi che lo scorso 7 marzo ha dato l'addio al teatro russo a causa dell'attacco all'Ucraina, sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano il prossimo 7 aprile per il Gala 'Pace for Peace - a ritmo di Danza' pensato per raccogliere fondi a favore degli artisti ucraini e dei rifugiati. Il ricavato sarà infatti devoluto alla Cri e al fondo MilanoAiutaUcraina, creato da Fondazione Comunità Milano su impulso del Comune. Oltre a Tissi, si esibiranno il primo ballerino della Wiener Staatsoper Alexey Popov, e dei primi ballerini dell'Opera di Kiev Anastasia Gurskaj e Stanislav Olshansky. (ANSA).