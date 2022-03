Michela Giraud, C'era una volta... l'amore

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Insieme per sempre od ognuno per la sua strada? Attrice, comica dalla verve romana, regina delle stand-up comedy e protagonista nella prima edizione di Lol - Chi ride è fuori ma anche scrittrice con una laurea in Storia dell'arte, Michela Giraud si cimenta nel ruolo della conduttrice "seria" in "C'era una volta... l'amore", il programma prodotto da Ftm Entertainment per Discovery Italia che aiuta le coppie a capire i motivi della loro crisi per arrivare a una scelta finale, che torna su Real Time da martedì 22 marzo alle 22.40 (in anteprima streaming su Discovery+).

La Giraud è conduttrice ma soprattutto ascoltatrice delle coppie protagoniste, che decidono di raccontarsi senza ipocrisie o falsità: ognuna di loro racconterà la propria storia analizzando i problemi che hanno causato la crisi, grande o piccola che sia.

Per i due compagni di vita sarà l'occasione per confrontarsi e provare a trovare insieme la soluzione migliore per entrambi.

Ad aiutarli nel percorso, anche uno psicoterapeuta, pronto a mostrare alle coppie prospettive e punti di vista diversi.

Alla fine di ogni puntata, la coppia dovrà decidere se rimanere insieme o porre fine alla loro storia d'amore. Chi resterà seduto crederà nella forza della coppia, mentre chi si alzerà proseguirà il suo percorso da solo. Per tutti vale una sola regola: accettare che in amore tutto può succedere.

Intanto la Giradu è tornata a che a teatro e sarà in tour fino a luglio con "La verità, nient'altro che la verità. Lo giuro! … Reloaded", versione aggiornata del suo irresistibile quanto pungente monologo a spasso tra le madri "generatori di ansia", la setta delle curvy o il peso della fama. (ANSA).