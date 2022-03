Iacchetti-Belvedere in scena insieme dopo 30 anni

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Ama stare da solo, anzi, si potrebbe dire che negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Judith, che abita nel villaggio accanto, è l'opposto: allegra, casinista, "sposata con se stessa". Cosa accade se il destino li costringe a vivere insieme? È così che Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti si ritrovano in scena l'uno accanto all'altra, trent'anni anni dopo la loro prima e unica volta, protagonisti di "Bloccati dalla neve", commedia di Peter Quilter (l'autore di "Glorious!" e "End of the Rainbow"), ora diretta da Enrico Maria Lamanna, in tournée per l'Italia fino a fine aprile (tra le prossime tappe anche Viterbo, Torino, Saronno, Lecce e Taranto).

"Vittoria è un baluardo della mia carriera - racconta all'ANSA Iacchetti - Ci siamo conosciuti nel 1992 in Russia, sul set di Zoloto, il mio primo film".

Scritta durante il primo lockdown del 2020, la piéce racconta una situazione in fondo non troppo dissimile da quella vissuta durante la pandemia. Patrick e Judith, i due protagonisti, si ritrovano infatti nel bel mezzo di una bufera di neve. Lei bussa alla porta di lui, in cerca di pane e uova, con tanto di ghiaccioli tra i capelli. Lui, indispettito la accontenta, ma la Polizia intima a tutti di non uscire all'aperto e di barricarsi in casa. Così si ritrovano costretti a convivere in una quarantena forzata, ventiquattro ore su ventiquattro.

"Più che tra uomo e donna, è un incontro-scontro tra due mondi e due modi di vivere la vita - dice la Belvedere - È una commedia in cui si ride molto: la gente oggi ne ha bisogno più che mai e ora che non ci sono più restrizioni potrà venire spensierata a vederci". (ANSA).