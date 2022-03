Weekend a teatro tra Argentero, Scalera e Dix

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il ritorno a teatro di Luca Argentero in "È questa la vita che sognavo da bambino?", diretto da Edorado Leo a Milano, e di Vanessa Scalera, in tournée in Puglia, con "Ovvii destini" di Filippo Gili, insieme ad Anna Ferzetti, Daniela Marra e Pier Giorgio Bellocchio. E poi il Mito indagato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia con "Edipo re.

Una favola nera" da Sofocle", ancora a Milano, e la prima volta sul palco insieme di Anna Foglietta e Paola Minaccioni, a Roma con "L'attesa" di Remo Binosi per la regia di Michela Cescon.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che conta anche il debutto del nuovo spettacolo di Gioele Dix ispirato ai racconti di Dino Buzzati, "La corsa dietro il vento", a Milano; e la "Tempesta" di William Shakespeare, riletta da Alessandro Serra a Torino. (ANSA).