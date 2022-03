Ucraina: niente Polunin a Milano sostituito da balletto Kiev

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Arriva la conferma ufficiale che Sergei Polunin non danzerà a Milano quest'anno. Il ballerino ucraino, sostenitore di Vladimir Putin, ha spiegato di non poter ballare per alcuni mesi per la rottura del tendine d'achille. Lo spettacolo 'Rasputin Dance Drama' che era in programma al Tam il 9 e 10 aprile è dunque posticipato al 28 e 29 gennaio 2023 ed è cancellato 'An Evening with Sergei Polunin' in programma il primo giugno.

Gli spettatori potranno partecipare al gala di danza 'Pace for Peace' con grandi artisti internazionali con ricavato che servirà a sostenere artisti russi e ucraini, mentre dall'8 al 10 aprile è in programma Alice in Wonderland presentato dal Circus-Theatre Elysium di Kiev con un cast di 30 ballerini e acrobati provenienti dall'Ucraina.

A comunicare la defezione di Polunin è Show Bees, che gestisce il Tam Teatro degli Arcimboldi, che ha definito il danzatore un "grande artista e uomo di pace" e ha reso noto un suo messaggio al pubblico.

"Cari amici italiani, è con profondissimo dispiacere che non sarà in grado di esibirmi al teatro Arcimboldi di Milano il 9 e 10 aprile. Questo è a causa della mia salute, dato che ho rotto il tendine di Achille, cosa che renderà impossibile per me danzare per alcuni mesi. Mi scuso con tutti quelli che hanno comperato i biglietti per lo spettacolo ma stiamo lavorando con il Tam per confermare una data più avanti nell'anno, quando sarà in grado di esibirmi di nuovo".

"L'Italia - ha aggiunto - ha un posto molto speciale nel mio cuore e non vedo l'ora di tornare a danzare".

I biglietti acquistati per Rasputin saranno validi per le nuove date. In alternativa è possibile chiedere il rimborso con le modalità indicate sul sito del teatro. Per i biglietti invece dello spettacolo del 1 giugno che è stato annullato si potrà chiedere il rimborso oppure utilizzarli per il Gala di Danza "Pace for Peace" del 7 aprile 2021. (ANSA).