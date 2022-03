Il nuovo spettacolo di Gioele Dix ispirato a Buzzati

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Ho cominciato a leggere i racconti di Dino Buzzati all'età di dodici anni. Sono diventati parte del mio immaginario. La sua voce assomiglia spesso alla mia. Lo considero l'inventore di racconti perfetti, che non solo ti avvincono - perché vuoi sapere come vanno a finire - ma ti lasciano sempre un segno dentro, ineffabile però familiare." Così Gioele Dix racconta il suo rapporto con il grande scrittore bellunese, dai cui racconti ha tratto il suo nuovo spettacolo, "La corsa dietro il vento", che debutta il 15 marzo al Teatro Franco Parenti di Milano.

Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, piove dall'alto nel cuore della notte una pallottola di carta. Da questo spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via lo spettacolo, ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, dove si compone un mosaico di personaggi e vicende umane.

In scena con Gioele Dix, la giovane attrice Valentina Cardinali. Dopo il Franco Parenti, la piece sarà nei teatri di Bolzano, Luino e San Giovanni Valdarno. Il tour proseguirà poi nella prossima stagione teatrale.

Il legame fra Gioele Dix e Dino Buzzati è anche testimoniato dalla collaborazione con Audible che, nell'estate del 2021, ha arricchito il suo catalogo con 25 audiolibri dello scrittore, 4 dei quali - Il deserto dei Tartari, Un amore, Il Colombre e altri 50 racconti, Sessanta racconti - sono letti e interpretati dall'inconfondibile voce di Gioele Dix. (ANSA).