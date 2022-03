Weekend a teatro tra Francini, Autieri e Bergamasco

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il ritorno di Antonio Latella alla grande drammaturgia americana con Chi ha paura di Virginia Woolf?"di Edward Albee interpretatio da Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni, , tra Genova e Milano; e l'amore coniugale secondo Franca Rame e Dario Fo, quarant'anni dopo, con Chiara Francini e Alessandro Federico in "Coppia aperta, quasi spalancata", a Roma. E poi i "duelli" in scena tra Glauco Mauri e Roberto Sturno in "Variazioni enigmatiche" di Éric-Emmanuel Schmitt, ancora nella capitale; e di Umberto Orsini e Franco Branciaroli a Torino in "Pour un oui ou pour un non" della francese Nathalie Sarraute. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che conta anche la "Medea" secondo Luciano Violante, magistrato e già Presidente della Camera dei Deputati, a Palermo con Viola Graziosi nei panni della regina della Colchide nella Chiesa dove riposano le spoglie di Giovanni Falcone; il ritorno di "Rugantino" la commedia musicale di Garinei e Giovannini (scritta con Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa e la collaborazione artistica di Gigi Magni) con le musiche di Armando Trovajoli, con Serena Autieri e Michele La Ginestra protagonisti, a Roma; e la prima volta in Italia di "Tutti parlano di Jamie", musical con le musiche di Dan Gillespie Sells e con Giancarlo Commare e Barbara Cola protagonisti, sempre a Roma. (ANSA).