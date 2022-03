Musica: a Cagliari un "elisir" spassosamente "malincomico"

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAR - Ci sono titoli immortali, che hanno conquistato il pubblico di ogni epoca. Tra questi c'è il brioso e effervescente "Elisir d'amore" di Donizetti che ha affascinato il sempre più numeroso pubblico di Cagliari. Secondo titolo della Stagione di Lirica e Balletto, L'Elisir "malincomico" di Michele Mirabella, sua la regia fresca e allegra, a sei anni dalla sua ultima rappresentazione al Teatro Lirico, è stato accolto da applausi a scena aperta e ovazioni.

"Amo questo teatro e sono rientrato tremando per l'emozione.

E' qui che è nato questo Elisir d'amore e non mi stanco di venire a godermelo - ha detto all'ANSA Michele Mirabella durante l'intervallo -, ancora mi stupisco di qualche trovata, di qualche momento di emozione musicale. Abbiamo il piacere di avere un direttore d'orchestra straordinario e credo che si sia voluto innamorare del modo in cui ho voluto raccontare Donizetti e il suo Elisir d' amore".

Un pensiero alla guerra in Ucraina con lo spettacolo posticipato di cinque minuti per "sensibilizzare tutti sulla auspicabile, urgente necessità della fine delle ostilità" per poi godere di un momento di svago con la magia dello spettacolo dal vivo che si è ancora una volta rinnovata.

Il melodramma giocoso in due atti è tornato in scena nel fortunato allestimento del Lirico del 2009 con la regia di Mirabella, già riproposto con successo nel 2015 e ora ripreso da Daniela Zedda. La trama è costruita su una bottiglia di vino che l'astuto dottor Dulcamara, simpatico imbonitore, vende a Nemorino promettendogli di poter conquistare l'amata Adina con le virtù portentose di questo 'elisir'.

L'opera ha segnato il gradito ritorno sul podio del Lirico di Roberto Gianola che ha guidato l'Orchestra e il Coro preparato da Giovanni Andreoli. Uno spettacolo divertente, fresco e spassosamente "malincomico". (ANSA).