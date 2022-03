Chiara Francini, io come la Rame a raccontare le donne

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio. Perché, se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti, ci sono le correnti d'aria!". Sono passati quasi 40 anni da quando (era il dicembre 1983) Franca Rame diretta da Dario Fo portava in scena uno dei loro testi più brillantemente pungenti e applauditi nel mondo: "Coppia aperta quasi spalancata". "Sono passati 40 anni, eppure le cose non sono cambiate poi tanto", sorride oggi Chiara Francini, attrice e scrittrice capace di passare con la stessa disinvoltura dalla conduzione tv al cinema, dalle fiction alle pagine dei suoi romanzi. E ovviamente il teatro, dove ha riportato in scena quel testo, fino a oggi rappresentato in oltre 700 edizioni in tutto il mondo, indossando proprio i panni che furono della Rame con Antonia, eroina perfetta di tutte le mogli tradite, che pur di continuare a stare vicino al marito accetta l'impensabile. Al suo fianco, Alessandro Federico, per la regia di Alessandro Tedeschi. Dopo una sfilza di sold out, lo spettacolo arriva alla Sala Umberto di Roma proprio alla Festa della donna, in cartellone dall'8 al 13/3, per poi proseguire in tournée tra Toscana, Piemonte e Marche fino a metà aprile. "E' la grandezza di certi testi rimanere sempre attuali - racconta l'attrice all'ANSA - Un po' come Romeo e Giulietta che parlerà sempre a tutti, perché tutti conosciamo i dolori di un amore sfortunato.

Così 'Coppia aperta' racconta il sempiterno martirio dell'amore quando è coppia. Ma soprattutto l'evoluzione di Antonia, all'inizio convinta che la sua unica possibilità nella vita sia tenersi quest'uomo a ogni costo e che invece piano piano impara ad avere contezza di se'". Nelle prossime settimane la Francini si dividerà anche con le repliche de "L'amore segreto di Ofelia" di Steven Berkoff (al Carcano di Milano dal 31/3 al 3/4).

