Weekend a teatro con Accorsi, Popolizio e Rubini

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Da Stefano Accorsi che incontra il genio di Daniele Finzi Pasca per Azul - Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor", a Roma, ad Ascanio Celestini nel suo "Museo Pasolini" per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, a Bologna. E poi il grande ritorno di "Notre Dame de Paris", in tournée da Milano per il ventennale, nuovamente con Lola Ponce e Giò Di Tonno sulle note di Riccardo Cocciante. Fino a Massimo Popolizio nei panni del Duce in "M - Il figlio del secolo" dal romanzo di Antonio Scurati, ancora nella capitale.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "Ristrutturazione, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini", a Bari; "Cazzimma&arraggia" di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto ad Aversa (ce), con lo stesso Sacco e Napoleone Zavatto a raccontarela più grande impresa manageriale sportiva del XX secolo: Diego Armando Maradona a Napoli. E Roberta Caronia in "Giulietta", dal racconto di Federico Fellini adattato da Vitaliano Trevisan e diretto da Valter Malosti, ancora a Roma.

