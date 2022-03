Il Circus di Kiev a Bologna, 'il teatro strumento di pace'

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Lo show nonostante la guerra, "perché il teatro, la musica, la danza, il circo e tutte le arti sono potentissimi strumenti di pace e di fratellanza". Con questo spirito il Circus-Theatre Elysium di Kiev sarà sul palco a Bologna, al Teatro Duse, il 9 marzo. Con uno spettacolo avveniristico, 'Alice in Wonderland', che fonde ginnastica acrobatica, recitazione, arti circensi e danza.

"In questi giorni bui - dichiara il direttore del Circus Oleksandr Sakharov - il nostro pensiero è costantemente rivolto al nostro Paese, l'Ucraina, e alla nostra città, Kiev. Siamo profondamente preoccupati per le nostre famiglie e per tutti i nostri connazionali, ma andiamo in scena con ancora maggiore trasporto e amore per il nostro mestiere". "L'Ucraina - aggiunge Sakharov - è una terra che vanta una lunga e prestigiosa tradizione nel campo della danza e siamo orgogliosi di poter mostrare all'Italia e al mondo, nel corso delle nostre tournée, il frutto di un lungo e faticoso lavoro fatto di passione, sacrifici e creatività. In questo momento così difficile, andiamo in scena affinché a tutti gli spettatori arrivi un messaggio non solo di bellezza e di gioia, ma anche di speranza".

Il Circus-Theatre Elysium, fondato nel 2012 a Kiev impegna un cast di professionisti di respiro internazionale. Lo spettacolo che approda a Bologna è tratto dal celebre 'Alice nel paese delle meraviglie' di Lewis Carroll. Sul palco 30 ballerini-acrobati che interpretano, in chiave circense, i personaggi del romanzo. (ANSA).