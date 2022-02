Ucraina: lanciata da Trieste iniziativa 'Teatri di pace'

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - Si chiama "Teatri di pace" e parte dal Teatro Miela di Trieste. E' l'iniziativa contro la guerra lanciata da "una zona di confine al centro dell'Europa e che ha visto da vicino gli orrori di più guerre", rivolta a tutti i teatri italiani a farsi promotori di pace.

"Proprio i teatri - luoghi che in tempo di guerra sono tra i primi a spegnere le loro luci - ora più che mai devono aprirsi e illuminarsi come testimoni di cultura, di incontro, di dibattito contro ogni violenza e sopraffazione - scrivono gli organizzatori - Agli scenari di morte e ai teatri di guerra rispondiamo insieme con i nostri teatri di pace, come luoghi di coscienza civile, di crescita sociale e culturale". (ANSA).