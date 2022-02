L'isola degli idealisti, Scerbanenco sale in scena

(ANSA) - TRIESTE, 28 FEB - Giorgio Scerbanenco sale in scena a Trieste. A portarlo on stage è il regista e drammaturgo Massimo Navone, già direttore per oltre un decennio della Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, che ha realizzato "L'Isola degli Idealisti", spettacolo tratto dall'omonimo romanzo dell'autore di origine ucraina prodotto da La Contrada Teatro Stabile. In prima assoluta, debutterà il 2 marzo al Teatro Orazio Bobbio di Trieste (dove resterà fino a domenica 6 marzo).

L'atmosfera è quella di un noir psicologico, con accenti ironici e brillanti, dove si aggirano sei attori - tra i quali Pino Quartullo - che fanno rivivere i personaggi dello scrittore. Lo scritto era andato perduto durante la seconda guerra mondiale ed è stato ritrovato dopo quasi 50 anni dagli archivi della famiglia Scerbanenco e pubblicato nel 2018 (da La Nave di Teseo). L'isola cui fa riferimento il titolo è la Ginestra (Ginestrin), uno scoglio al centro di un lago del nord Italia dove unici abitanti sono i componenti della famiglia Reffi e dove approdano due ladri - un uomo e una donna - di origini triestine in fuga dalla polizia. I Reffi, idealisti, si trovano di fronte a un dubbio: denunciare i due ospiti o dare loro una possibilità riscatto? "La Ginestra, con la sua dimensione irreale del tempo, è un perfetto luogo della mente, paragonabile ad uno di quei 'laboratori sperimentali di relazioni umane' tipici del teatro di Marivaux", spiega il regista Massimo Navone. (ANSA).