'Tra la carne e il cielo', Ravenna Festival ricorda Pasolini

(ANSA) - RAVENNA, 25 FEB - A cent'anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Ravenna Festival si prepara a svelare il programma della 33/a edizione, il cui titolo - 'Tra la carne e il cielo' - riprende proprio le parole con cui Pasolini descrisse il folgorante incontro con la musica di Bach. La presentazione del calendario a pubblico e stampa è prevista sabato 12 marzo, alle 11, al teatro Alighieri di Ravenna, con diretta streaming su ravennafestival.live, Facebook e YouTube.

La vastità e la versatilità di orizzonti culturali, la capacità di far proprie molteplici forme comunicative del linguaggio e dell'arte rinnovandole e rivoluzionandone i canoni espressivi, l'ampissima produzione letteraria, la cruda e impietosa analisi della società dei consumi e la visione profetica delle trasformazioni in atto nell'Italia del secondo dopoguerra "fanno di Pier Paolo Pasolini una chiave imprescindibile anche per la comprensione del nostro tempo". Ed è tanto nella consapevolezza di quanto emblematico sia stato e sia il suo pensiero per la cultura italiana, quanto dello speciale e complesso rapporto che Pasolini costruì con la musica, che Ravenna Festival torna a celebrare - dopo Nelson Mandela nel 2016 e Martin Luther King nel 2018 - un'altra figura chiave del secolo. (ANSA).