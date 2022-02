Teatro: Lehman Trilogy di Massini in tournée internazionale

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Lehman Trilogy, opera teatrale di Stefano Massini, con la regia del premio Oscar Sam Mendes, sta per cominciare una tournée nei quattro continenti. Il debutto internazionale del testo che racconta 160 anni di storia della potente famiglia americana Lehman, una delle più in vista degli Stati Uniti, rivivendo attraverso il racconto la storia di un paese e dei suoi cambiamenti sociali ed economici, debutterà il 28 febbraio a Los Angeles, all'Ahmanson Theatre, dove resterà in scena fino al 4 aprile.

Il debutto a Los Angeles segue le repliche che si sono tenute a Broadway, finite il 3 gennaio, che hanno ottenuto un successo straordinario se si considera il periodo della pandemia che stiamo attraversando: 100.000 spettatori in 3 mesi. Dopo Los Angeles l'opera di Massini seguirà un mese di repliche a San Francisco.

Per quasi tutto l'autunno Lehman Trilogy sosterà nel continente australiano, a Sidney, nel Theatre Royal. Agli inizi del 2023 andrà in scena per molte repliche nel teatro di Mumbai, in India. Sempre nel 2023 sono in programma anche una serie di repliche al Lyric di Hong Kong e quattro settimane all'Esplanade di Singapore.

L'opera teatrale di Massini debuttò a Saint-Étienne nell'autunno 2013. Nel gennaio 2015, la trilogia su presentata al Piccolo Teatro di Milano, ultimo progetto del regista Luca Ronconi. (ANSA).