Pasolini 110: l'omaggio di Davide Toffolo

(ANSA) - CASARSA DELLA DELIZIA, 23 FEB - "I Maestri sono fatti per essere mangiati": questo il filo rosso della dedica a Pier Pasolini, progettata nel centenario esatto della nascita, sabato 5 marzo, per iniziativa del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa e di Fondazione Pordenonelegge.it.

Una serata evento, dalle 21 al Teatro di Casarsa intitolato proprio a Pasolini, che vedrà protagonista Davide Toffolo, celebrato rocker e cartoonist, autore dell'iconico graphic novel Pasolini, scritto e disegnato vent'anni fa e ripubblicato quest'anno da Rizzoli Lizard. La conversazione scenica, condotta dal poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge, inaugura il cartellone di eventi pasoliniani "In un futuro aprile. Pasolini da Casarsa al mondo", di scena la prossima primavera. Sarà l'occasione per ritrovare Pier Paolo Pasolini attraverso le immagini, la voce, la musica, le tappe biografiche, le suggestioni degli incontri con i Maestri.

Nel corso dell'incontro Davide Toffolo guiderà il pubblico attraverso le tecniche narrative e decorative che hanno dato forma al libro e ricostruirà, attraverso le immagini, la voce, le canzoni e la biografia di Pier Paolo Pasolini. Prima di tutto, per Toffolo, è importante l'essere vivi, attenti, pieni di memoria, sull'esempio di ciò che scriverà di sé Pasolini: «... non sono una persona triste... credo che il mio carattere sia piuttosto elegiaco e gaio. Se posso usare una parola forte vorrei dire che il mio carattere è ... mozartiano». (ANSA).