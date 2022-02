Dieci nuove date per Drusilla Foer in Eleganzissima Estate

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Eleganzissima, il recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer si prepara alla versione estiva. In scena fino ai primi di aprile con oltre 50 repliche in tutta Italia già esaurite ovunque e in attesa dei tre concerti-spettacolo "Friends&Orchestra" previsti nella prima metà di maggio, sold out in meno di 24 ore, arrivano 10 nuove date per Eleganzissima Estate, che vedrà lo show in tour nei mesi estivi nei teatri open air e spazi più prestigiosi d'Italia. Il 25 luglio sarà nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, con lo spettacolo organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Ecco le nuove date: 10/7 FIESOLE (FI) TEATRO ROMANO; 14/7 CESANTICO (FC) ARENA CAPPUCCINI; 19/7 SAN LEUCIO (CE) BELVEDERE; 24/7 ORBETELLO (GR) TEATRO DELLA LAGUNA; 25/7 ROMA CAVEA AUDITORIUM PARCO MUSICA; 1/8 VERONA TEATRO ROMANO; 6/8 MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA VERSILIANA; 13/8 CIRELLA-DIAMANTE (CS) TEATRO DEI RUDERI Festival EXIT; 27/8 LIGNANO SABBIADORO (UD) ALPE ADRIA; 29/8 MACERATA SFERISTERIO.

Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound. Eleganzissima va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e nuove canzoni, alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto. Attrice, cantante, autrice, nell'ottobre 2021 Drusilla ha pubblicato il suo romanzo autobiografico, Tu non conosci la vergogna - la mia vita eleganzissima (Mondadori) già alla terza ristampa. (ANSA).