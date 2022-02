Da Piccolo-Arendt a Marigliano-Merini per weekend a teatro

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Dall'incontro "impossibile" tra Hannah Arendt e Adolf Eichmann, immaginato da Stefano Massini nel suo "Eichmann. Dove inizia la notte", con Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon diretti da Mauro Avogadro, a Milano; all'inedita coppia Giampiero Ingrassia e Fabio Canino nel musical cult "La piccola bottega degli orrori", a Roma. E poi il Pirandello al femminile di Lucrezia Lante Della Rovere, mattatrice de "L'uomo dal fiore in bocca", ancora a Milano; o la Merini con il volto di Milvia Marigliano in "Alda. Diario di una diversa", per la regia di Giorgio Gallione, a Torino. Sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che vede anche il debutto da attore dell'ex governatore della Puglia Nichi vendola, nel suo "Quanto resta nella notte - Parole versi e suoni in cerca di un giorno nuovo", a Bari; Michele Placido e Alvia Reale in "Morte di un commesso viaggiatore" di Arthur Miller per Leo Muscato, a Roma; e Yari Gugliucci con "L'ombra di Totò" di Emilia Costantini, diretto da Stefano Reali a Napoli.

