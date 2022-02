Edoardo Ferrario torna live con 'Il dittatore sanitario'

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Edoardo Ferrario torna ad esibirsi dal vivo con Il Dittatore Sanitario, il suo nuovo spettacolo di stand up comedy. Uno show che non si illude di risolvere i problemi dei nostri tempi incerti, ma almeno li mette in ordine sulla scrivania: cancel culture, patriarcato, matriarcato, la lungimiranza dei preti durante i matrimoni, la pandemia come unica rivoluzione del palinsesto televisivo e l'acquisto di animali domestici in criptovalute. Il prezzo del biglietto include una 'confessione del paziente zero'.

Queste le date: 25 marzo Perugia, Sala dei Notari; 3 aprile Cesena, Palazzo Ridotto; 4 aprile Padova Hall; 7 aprile Pisa, Lumiere; 8 aprile Genova, Teatro Stradanuova; 9 aprile Rivoli (TO), Circolo della Musica; 12 aprile Napoli, Galleria Toledo; 16 aprile Bari, Anchecinema; 19 aprile Verona, Teatro Camploy; 20 aprile Firenze, Teatro Puccini; 8 maggio Bologna, Teatro Antoniano; 18 maggio Roma, Teatro Brancaccio; 20 maggio Milano, Alcatraz.

Edoardo Ferrario ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2012 con Sabina Guzzanti. Ha lavorato in tanti programmi tra i quali Quelli che il Calcio con la Gialappa's Band e Stati generali con Serena Dandini. In radio è uno dei conduttori di Black Out, lo storico programma di Enrico Vaime su RaiRadio2. Si esibisce dal vivo con i suoi spettacoli di stand up comedy. Il suo monologo Temi Caldi è diventato il primo special italiano distribuito in tutto il mondo da Netflix. Il suo secondo show, Diamoci un tono, è stato portato in scena nei più importanti teatri italiani e comedy club europei (Londra, Berlino, Amsterdam) ed è stato poi pubblicato nel 2020 da RaiPlay e Rai3.

Sempre nel 2020 ha realizzato per RaiPlay Paese reale, un talk show satirico in 8 puntate, e ha pubblicato per Mondadori il suo primo libro di racconti Siete persone cattive - Storie comiche di mostri italiani. Su internet ha pubblicato diversi lavori fra cui Esami - La serie, Post esami e, nel 2021, Cachemire - Un podcast morbidissimo a cui è seguito il Cachemire Summer Tour che ha toccato tutte le maggiori città italiane. (ANSA).