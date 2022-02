Castello di Rivoli, omaggio a Pier Paolo Pasolini

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini (Bologna, 1922 - Ostia, 1975) il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea organizza un omaggio al grande scrittore, poeta, autore, regista cinematografico e teatrale.

Da giovedì 3 a domenica 6 marzo nel Teatro del Museo verrà presentata l'installazione con proiezione Intellettuale, 1975, ("Il Vangelo secondo Matteo" di/su Pier Paolo Pasolini), realizzata dall'artista e amico di Pasolini Fabio Mauri.

Il pubblico in sala potrà assistere a una riproposizione di Intellettuale, presentata per la prima volta il 31 maggio 1975 a Bologna in occasione dell'inaugurazione della Galleria Comunale d'Arte Moderna. All'epoca, sulle brevi scale esterne del museo davanti al portone, Mauri aveva sistemato Pier Paolo Pasolini, vestito con una camicia bianca e una giacca in jeans, su un'alta sedia in legno e proiettato sul suo petto il film di cui era autore, Il Vangelo secondo Matteo (1964, 137 min.), trasformandolo in uno 'schermo umano' e rivelando fisicamente la nascita del 'segno intellettuale' 'dentro' il corpo dell'autore.

L'installazione Intellettuale è stata presentata in numerose istituzioni internazionali tra le quali nella grande retrospettiva a cura di Carolyn Christov-Bakargiev nel 1994 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. L'ultima presentazione nel 2021 quando è stata inclusa nella mostra The Paradox of Stillness: Art, Object, and Performance al Walker Art Center di Minneapolis.

Inoltre, giovedì 3 marzo alle 19 nel Teatro del Museo l'attrice e drammaturga Laura Curino leggerà un estratto da Petrolio di Pier Paolo Pasolini, nuova edizione curata da Maria Careri e Walter Siti per Garzanti in libreria dal 3 marzo.

