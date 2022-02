Regio Torino, al via candidature per sovrintendente

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Verrà pubblicata il 17 febbraio sul sito della Fondazione Teatro Regio di Torino, anche in lingua inglese, la manifestazione di interesse per il nuovo sovrintendente. Resterà online 15 giorni e il 4 marzo si chiuderanno le candidature. Lo ha deciso all'unanimità, nella sua prima riunione, il consiglio di indirizzo su proposta del presidente della Fondazione, il sindaco Stefano Lo Russo. "Il mio auspicio è che arrivino candidature qualificate anche dall'estero, sarebbe un motivo di orgoglio. Non demanderemo a bandi o a società esterne, ci assumiamo la piena responsabilità della scelta. Sarà il consiglio di indirizzo a individuare nella rosa il nome del sovrintendente", ha spiegato Lo Russo. "È possibile che si decida nel caso arrivassero tante candidature di avvalersi di una società di consulenza per fare una prima scrematura sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo. Se invece nessuno avrà i requisiti potremo sceglierlo anche tra personalità esterne rispettando la legge e lo Statuto", così come tra persone che hanno caratteristiche manageriali anche non in campo musicale. Il consiglio di indirizzo ha chiesto all'attuale direttore generale Guido Mulè, il cui mandato scade il 16 marzo, di rimanere fino al 31 maggio "per seguire il cambio di guardia.

Lavoreremo pancia a terra". Il consiglio di indirizzo ha nominato Michele Coppola vicepresidente, carica che sarà a rotazione. (ANSA).