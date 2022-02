Petruzzelli, lo Stato ipoteca il teatro per 43 milioni di euro

(ANSA) - BARI, 15 FEB - La presidenza del Consiglio dei Ministri ha iscritto ipoteca giudiziaria sul teatro Petruzzelli di Bari per 43 milioni di euro più interessi, pari al credito vantato dallo Stato per i costi di ricostruzione del politeama dopo l'incendio che lo distrusse nel 1991. L'atto ipotecario, datato 19 gennaio 2022, è una conseguenza delle sentenze del 18 novembre 2021 con le quali la Corte di Appello di Bari ha stabilito che il teatro non è di proprietà del Comune ma dei privati, condannando però gli eredi Messeni Nemagna a restituire allo Stato i costi della ricostruzione. (ANSA).