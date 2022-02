A Venezia Carnevale Internazionale dei Ragazzi 19-27 febbraio

(ANSA) - VENEZIA, 04 FEB - Sarà un'edizione sia in presenza (a Ca' Giustinian, Sala delle Colonne), sia online (sul sito web www.labiennale.org) quella del 13. Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia, che si terrà dal 19 al 27 febbraio, rivolto ai ragazzi, alle scuole con i loro insegnanti e alle famiglie, ma che prevede anche iniziative aperte a tutti, sollecitando la creatività e la partecipazione.

Creatività, Danza, Musica e Scienza sono le discipline che ispirano un programma molto vario - occasione straordinaria per condividere, dal vivo in sicurezza o virtualmente, un'esperienza comune e creativa - con laboratori, giochi, iniziative di divulgazione matematica e scientifica e attività didattiche.

Anche questa edizione prevede il coinvolgimento online dei Magnifici, ovvero la "squadra" dei giovani creativi delle Scuole Secondarie di secondo grado, coinvolti in progetti educativi inseriti in Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO). I ragazzi avranno la possibilità di collaborare con lo Staff educational nella progettazione delle attività e affiancheranno gli operatori in aula virtuale, al fine di arricchire la loro formazione e orientare il loro percorso di studio.

Il Carnevale Internazionale dei Ragazzi è un progetto della Biennale di Venezia che dal 2010 si rivolge ai ragazzi, alle scuole con i loro insegnanti e alle famiglie, sollecitando la creatività e la partecipazione nei giovani e mantenendo un costante dialogo diretto, pratico e attivo con i partecipanti.

