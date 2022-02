Kureishi, in The spank crisi umana attraverso amicizia

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Un'amicizia fra uomini che per un piccolo incidente, si trasforma in una spirale di conflitto.

"Un'idea "che mi ha attratto per la sua semplicità. Come accade in tutte le amicizie, il legame può essere turbato da conflitto, crisi e incomprensioni. Qui si allargano a dismisura, coinvolgendo le famiglie, prese in una crescente violenza morale più che fisica". Un racconto "che passa anche attraverso lo humour" facendosi specchio "di ciò che viviamo, di come le persone si dividano in base ai loro valori". Così lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Hanif Kureishi, racconta in un'intervista all'ANSA la sua pièce The Spank, al debutto al Parioli di Roma (dove è in scena dal 2 al 13 febbraio) con protagonisti Filippo Dini (anche regista) e Valerio Binasco.

Lo spettacolo, che a marzo 2021 aveva esordito, con la traduzione di Monica Capuani, in prima mondiale al Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, ha per protagonisti Sonny, dentista, e Vargas, farmacista, amici da molti anni. I due uomini di mezz'età sono abituati a confidarsi e confrontarsi davanti a una birra nel pub che amano. Entrambi figli di immigrati, si sono costruiti famiglie con figli e vite agiate.

Un giorno, però, un piccolo incidente dà il via a una reazione a catena che sconvolgerà le loro vite. Ora l'autore sta lavorando "a un nuovo adattamento per una serie tv di Il Budda delle periferie. C'era già stata una miniserie negli anni '90 con le musiche di David Bowie. Stavolta avrà una dimensione più ampia, aggiungerò anche altri personaggi e ambientazioni. Lo scrittore, di padre pakistano e madre inglese, è da sempre un narratore potente delle tensioni sociali, sessuali, razziali e intime che attraversano la vita di oggi: "Viviamo un periodo molto cupo.

Rispetto a tematiche come l'ingiustizia sociale, la crisi ambientale, il sistema politico, non vediamo reali cambiamenti".

Basti guardare alla Gran Bretagna, dove "i sostenitori della Brexit si erano illusi che ci sarebbe stato un cambiamento favorevole staccandosi dall'Ue. Ora ne affrontiamo tutti le conseguenze". Oltretutto, "abbiamo un premier totalmente incompetente come Boris Johnson". (ANSA).