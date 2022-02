Da M di Popolizio a Kipling di Wilson nel weekend a teatro

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Da "M - Il figlio del secolo", ovvero il Mussolini che Massimo Popolizio porta in scena dalle pagine del romanzo storico di Antonio Scurati, a Milano; al coloratissimo e musicale "Jungle Book" in cui si tuffa Robert Wilson da Rudyard Kipling, a Firenze, in collaborazione con il duo folk CocoRosie. E poi il ritorno a teatro di Virginia Raffaele nel suo nuovo "Samusà", a Bergamo; e "Fiori d'acciaio", diretto da Michela Andreozzi e Massimiliano a Roma, con Tosca D'aquino, Rocío Muñoz Morales, Emanuela Muni, Emy Bergamo, Martina Difonte e Giulia Weber. Sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end, che conta anche le "Brevi interviste con uomini schifosi" che il regista argentino Daniel Veronese dirige da David Foster Wallace a Napoli, con Lino Musella e Paolo Mazzarelli protagonisti; e "Dialoghi sulla Merda d'artista", scritto e diretto da Filippo Soldi, ancora nella capitale, ispirato dalla più celebre opera di Piero Manzoni, scomparso a soli 29 anni nella notte tra notte tra il 5 e il 6 febbraio 1963. (ANSA).