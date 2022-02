Teatro: Regio Torino, La Bohème inaugura Stagione d'Opera

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Il Teatro Regio inaugura la Stagione d'Opera e di Balletto 2022 del Teatro Regio sabato 12 febbraio alle 20 con La bohème di Giacomo Puccini, l'opera che proprio al Regio andò in scena in prima assoluta il primo febbraio 1896. Una scelta doppiamente simbolica, dato che questo nuovo allestimento riprende i disegni originali della prima assoluta e che la stessa produzione venne cancellata a pochi giorni dalla messa in scena nel marzo 2020, quando ci fu il primo lockdown.

Per il Regio è la riapertura al pubblico dopo la conclusione della prima e più importante tranche dei lavori di rinnovamento dell'impianto scenico, nell'ambito del finanziamento di 8,5 milioni di euro dal Ministero della Cultura, che porteranno il Regio, uno dei teatri più antichi d'Europa, a essere uno dei più tecnologici del mondo. La seconda tranche di lavori sarà da giugno a settembre e prevede interventi sulla meccanica di scena inferiore del palcoscenico e la ristrutturazione degli impianti e delle luci di scena e di sala del Piccolo Regio Puccini. "Desidero ringraziare Intesa Sanpaolo che si conferma nostro partner per il titolo inaugurale, proseguendo il proprio impegno con il Regio e Italgas, che ha scelto di sostenere questo titolo fin dall'inizio nel 2020. Queste partnership assumono un significato particolare in un momento in cui la cultura è ingrediente fondamentale del processo di ripartenza. Senso di gratitudine anche per gli Amici del Regio e grazie alla Città di Torino che ha concesso il patrocinio per la Stagione 2022", afferma Guido Mulè, direttore generale. "È una vera emozione vedere La bohème tornare in scena e attendo con trepidazione il momento in cui il sipario si aprirà e sentiremo gli applausi calorosi del pubblico. Abbiamo atteso due anni e ora finalmente il nostro lavoro avrà il tanto desiderato compimento" spiega Sebastian Schwarz, direttore artistico. (ANSA).