Teatro: Gallo, recitare è come essere un acrobata circense

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - Un ritratto di famiglia per una commedia originale e avvincente, con un ottimo cast. Arriva in Sardegna per la stagione del Cedac "Il Silenzio Grande" di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro Gassmann. E' in cartellone martedì 1 febbraio, alle 21, al Teatro Comunale di Sassari e dal 2 al 6 al Teatro Massimo di Cagliari.

Il ruolo principale è affidato a Massimiliano Gallo, attore camaleontico e figlio d'arte. Con lui in scena attori del calibro di Stefania Rocca e Pina Giarmanà - che sostituisce Antonella Morea per la tournée nell'Isola - accanto a Paola Senatore e Jacopo Sorbini. Una commedia di grande impatto emotivo sul pubblico, perché parla di temi universali, in cui si fanno i conti con quei piccoli silenzi, le cose taciute, rimandate, lasciate in sospeso che alla fine diventano "Il Silenzio Grande".

"Valerio Primic, il protagonista, è uno scrittore di grande successo, un padre ingombrante, che ha dedicato tutta la vita alla carriera, al benessere economico e alla posizione sociale, convinto di aver dato abbastanza alla sua famiglia, ma moglie e figli, e la governante Bettina che è un po' la sua coscienza, lo metteranno di fronte a tutte le sue mancanze". Descrive così Gallo all'ANSA il personaggio che interpreta sulla scena.

Attore per vocazione, "non ho mai pensato di fare altro altro, a 11 anni registravo Gigi Proietti sulle videocassette, per studiarlo, per imitarlo - racconta Gallo - mi interessa tutto il teatro, da Eduardo, Viviani e Scarpetta, a Pirandello e Strindberg, ho cercato di capire i vari linguaggi, compreso il musical, e il cabaret. Mi piace paragonarmi a un acrobata circense, ci hanno educato a una disciplina da circo, per me il teatro, l'arte è qualcosa di sacro".

Impegnato in prima persona, insieme a colleghi come Pierfrancesco Favino, in difesa dei diritti dei lavoratori dello spettacolo, l'attore partenopeo sottolinea: "Il teatro è il luogo più sicuro, importante luogo di confronto della società, da cui puoi uscirtene migliore". (ANSA).