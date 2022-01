Lucia Mascino, a teatro lo Smarrimento anche per ritrovarsi

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Smarrimento". "Più che un titolo sembra quasi un annuncio di questo periodo e di un sentimento.

Che non è però per forza negativo: smarrirsi permette anche di guardarsi intorno e di vedere diversamente le cose. È un momento critico, a occhioni sgranati, per chiedersi dove stiamo andando e magari reinventarsi completamente". Così Lucia Mascino porta in scena Lucia Calamaro. Lo spettacolo, "Smarrimento", appunto, è nato da Marche Teatro nel 2019. Subito frenato dalla pandemia, vive ora la sua piena fioritura e dopo Napoli sarà all'India di Roma dall'1 al 6 febbraio per poi proseguire in tournée, con tappa anche al Franco Parenti di Milano dall'11 al 20.

Un testo che la Calamaro, tra le più interessanti e premiate drammaturghe e registe italiane contemporanee (tre Ubu e un Hystrio), ha scritto appositamente per la Mascino, protagonista in queste settimane anche su Sky e Now Tv con le due nuove storie de "I delitti del Barlume".

"Lo hanno definito un cabaret esistenziale, tragicomico. Mi piace questa definizione - prosegue la Mascino - E' uno spettacolo anche pieno di ironia in cui raccontiamo come tutti noi siamo abitati e popolati da immagini della memoria. Parla del movimento della vita dentro di noi, dell'impossibilità di dire chi siamo. Io porto in scena Lucia, la scrittrice, ma anche Paolo che vive in disaccordo con la figlia e poi Anna, Margherita. In ognuno di loro, c'è tanto di tutti noi".

Intanto a fine marzo la Mascino debutterà nuovamente in teatro, allo Stabile di Torino, nel nuovo spettacolo che Filippo Dini ha tratto da "Ghiaccio (Frozen)" della drammaturga britannica Bryony Lavery, e sta terminando le riprese della fiction Rai in 6 puntate, "Vivere non è un gioco da ragazzi", con Claudio Bisio, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo, per la regia di Rolando Ravello. (ANSA).