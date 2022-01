Expo Dubai: spettacolo di Roberto Bolle il 2 marzo

(ANSA) - DUBAI, 28 GEN - L'atteso spettacolo di Roberto Bolle dal titolo "Roberto Bolle and Friends" a Expo 2020 Dubai si terrà il 2 marzo 2022. Lo riferisce in una nota il Padiglione Italia all'esposizione universale, evidenziando che il Gala sarà un "compendio di alcuni dei brani di danza più emozionanti del repertorio classico e contemporaneo, pensati dallo stesso Bolle per rappresentare l'eccellenza italiana in questo importante appuntamento planetario".

Lo spettacolo di Bolle a Expo Dubai era stato inizialmente programmato per il 6 gennaio, ma ha subito un rinvio dopo che durante i controlli prima della partenza verso gli Emirati, si sono verificati alcuni casi di positività al test per il Covid-19 all'interno della compagnia dell'Etoile. (ANSA).