Teatro: Filippo Ferraresi, prima prova alla regia al Piccolo

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Prima prova come regista al Piccolo Teatro di Milano per il 36enne Filippo Ferraresi, che sarà in scena con 'De infinito universo' da sabato 29 gennaio, al Teatro Studio, in uno spettacolo prodotto dal Piccolo con il Théâtre National Wallonie di Bruxelles.

Dopo una lunga esperienza, in Italia e all'estero, al fianco di Franco Dragone, Fabrice Murgia e, dal 2018, Romeo Castellucci, Ferraresi scrive e dirige un'opera ispirata al pensiero di Giordano Bruno, dove l'infinita grandezza dell'universo è messa a confronto con il confine più ristretto della dimensione umana attraverso tre differenti prospettive: la scienza, la natura, la politica. Lo spettacolo di teatro "transdisciplinare" intreccia recitazione e tecnologia, acrobatica ed effetti teatrali, con cui l'autore e regista racconta lo smarrimento e lo stupore dell'uomo di fronte alle leggi della fisica e alle sue "macchine meravigliose".

La scena rappresenta un castelletto che evoca tanto l'esterno di un maniero quanto l'interno della sua corte a pianta quadrata e si ispira direttamente a un'illustrazione di Robert Fludd di inizio '600, che lui stesso chiamò "teatro della memoria", luogo simbolico che accoglie e organizza in un sistema mnemonico d'immagini l'universo nella sua interezza. (ANSA).