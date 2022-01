Non si ferma la febbre di Mamma mia!, prorogate date

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Non si ferma la febbre di "Mamma Mia!", il musical firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba, che visto il grande successo proproga le sue date e resta in cartellone al teatro Sistina di Roma fino al 14 febbraio, con uno speciale San Valentino.

Dal suo ritorno in teatro lo scorso 7 dicembre, lo show interpretato dall'ormai mitico trio Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, accanto a Sabrina Marciano, un cast di oltre 30 artisti e l'Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, sta tenendo fede alla sua lunga storia di record e successi. Nelle 32 repliche andate in scena dal giovedì alla domenica (dalla "prima" fino al 23 gennaio) conta già 41.560 spettatori.

In piena sicurezza grazie alle misure adottate e al restauro recente degli spazi del Sistina, il grande pubblico di "Mamma Mia!" avrà quindi ancora qualche settimana per godere delle emozioni di un musical amatissimo, uno dei "gioielli" tra le produzioni della PeepArrow Entertainment. L'ultima replica a Roma sarà proprio lunedì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, per celebrare insieme la festa degli innamorati con una commedia romantica in cui l'amore e la passione hanno un ruolo fondamentale e con una messa in scena ricca e spettacolare, tra atmosfere mediterranee e il ritmo di 24 indimenticabili hit, come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper.

Dopo Roma, "Mamma Mia!" proseguirà il suo cammino anche in estate, toccando i palcoscenici delle principali arene italiane.

