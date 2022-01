Weekend a teatro tra Kureish, Chaplin e Agatha Christie

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Dalla prima assoluta delll'ultimo lavoro per il palcoscenico di Hanif Kureish, "The Spank", che a Napoli e Roma mette per la prima volta insieme sulla scena Filippo Dini e Valerio Binasco; alle magie de "Le Cirque Invisible" di Jean Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin a Parma.

E poi i "Dieci piccoli indiani" di Agatha Christie a Roma con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini protagonisti ed Ettore Bassi nel ruolo del professor John Keating che fu di Robin Williams ne "L'attimo fuggente", a Torino. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche il "Dittico sui dittatori" di Daniele Timpano ed Elvira Frosini a Milano con "Dux in scatola Autobiografia d'oltretomba di Mussolini Benito" e "Gli sposi Romanian tragedy"; e "Miracoli Metropolitani", il nuovo spettacolo e forse il testo più politico di Carrozzeria Orfeo a Torino. (ANSA).